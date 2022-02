Córdova wechselt in die MLS

Real Salt Lake City hat Sergio Córdova vom FC Augsburg verpflichtet. Der Verein aus der Major League Soccer leiht den venezolanischen Stürmer bis Ende 2022 aus. Die neue Saison in den USA startet Ende Februar.

Laut ‚Transfermarkt.de‘ ist zwischen Real Salt Lake City und dem FC Augsburg künftig eine engere Zusammenarbeit geplant, David Blitzer ist Mitbesitzer beider Vereine. Bei seinem neuen Klub trifft Córdova auf den Ex-Hamburger Bobby Wood und den gebürtigen Kölner Jasper Löffelsend.

Córdova war im Sommer 2017 zum FCA gekommen, spielte zuletzt aber kaum noch eine Rolle. Insgesamt 319 Ligaminuten stehen in dieser Saison zu Buche, 2020/21 war der 24-Jährige an Arminia Bielefeld verliehen. Nun der Neustart in den Vereinigten Staaten.

Konkurrenz beim FCA zu groß

„Die MLS ist eine sehr interessante Liga, in der ich mir mehr Einsatzzeiten erhoffe als zuletzt in der Bundesliga. Daher habe ich den FCA gebeten, diesen Schritt für ein Jahr gehen zu dürfen“, so Córdova.

FCA-Manager Stefan Reuter erläutert: „Die Konkurrenz in unserer Offensive ist groß, vor allem, weil nun die aus der Vorrunde lange verletzten Offensivspieler wieder fit sind. Wir sind überzeugt, dass Sergio Córdova für seine Entwicklung möglichst viele Spielminuten braucht. Bei Salt Lake City wird er diese Spielpraxis sicher in größerem Umfang haben, was ihm gut tun wird.“