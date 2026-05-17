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Bundesliga

Köln: Martel-Entscheidung gefallen

von Daniel del Federico - Quelle: kicker
Eric Martel applaudiert @Maxppp

Der 1. FC Köln wird ohne Eric Martel in die neue Saison gehen. Nach Informationen des ‚kicker‘ verlässt der 24-Jährige den Verein nach vier gemeinsamen Jahren. Da der Vertrag des Mittelfeldspielers in diesem Sommer ausläuft, bleibt den Geißböcken eine Ablösesumme verwehrt.

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Im vergangenen Sommer hatten die Domstädter Martel ein unterschriftsreifes Angebot zur Verlängerung unterbreitet, doch der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler zögerte. Auch im Januar unternahm Geschäftsführer Thomas Kessler einen vergeblichen Vorstoß beim Rechtsfuß. Der Verein wird die Entscheidung schon bald bekannt geben. Derzeit steht allerdings noch nicht fest, für welchen Klub Martel als nächstes auflaufen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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