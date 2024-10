Hürzeler erklärt seine Bayern-DNA

Fabian Hürzeler (31) begründet seinen Platzverweis im Premier League-Spiel gegen Nottingham Forest (2:2) vor rund einem Monat auch mit seiner Sozialisierung in der Jugendabteilung des FC Bayern. Der Ex-Spieler der Münchner und heutige Trainer von Brighton & Hove Albion sagt gegenüber ‚The Athletic‘: „Das ist etwas, das tief in der DNA von Bayern München verankert ist. Man muss zu jedem Spiel, jedem Turnier gehen, um es zu gewinnen – egal, ob man zwölf, 14 oder 16 Jahre alt ist, man muss gewinnen. Und das war mein einziger Gedanke, als ich gegen Nottingham plötzlich auf dem Platz stand: ‚Wie gewinnen wir dieses Spiel?‘“

Einige seiner ehemaligen Trainer sind Hürzeler aus Bayern-Zeiten besonders in Erinnerung geblieben. So etwa Mehmet Scholl, der ihn bei der zweiten Mannschaft trainierte. „Von ihm habe ich gelernt, was es braucht, um Spiele zu gewinnen. Und was es braucht, um ein Profi zu sein und sich so zu verhalten“, erklärt Hürzeler. Aber auch aus Trainings mit Erik ten Hag (heute Manchester United) oder mit der Profimannschaft unter Jupp Heynckes hat Hürzeler einiges für die eigene Trainerkarriere mitnehmen können.