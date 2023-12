Bericht: Bundesliga-Duo will Reese

Fabian Reese könnte Hertha BSC nach nur einem Jahr wieder verlassen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist der 26-jährige Offensivspieler für die Berliner nicht zu halten, sollte der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga scheitern. Aktuell stehen die Hauptstädter auf Platz sieben mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz.

Für Reese würde es in dem Fall wohl trotzdem erstklassig weitergehen. Denn dem Fachblatt zufolge zeigen mit dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Köln schon jetzt zwei Bundesligisten Interesse am dynamischen Rechtsfuß, der in der aktuellen Saison bereits auf 17 Torbeteiligungen kommt.

Die Kölner sollen schon in der vergangenen Saison an Reese dran gewesen sein – so wie der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg. Der 26-Jährige entschied sich aber vorzeitig für einen Wechsel nach Berlin. Zu einem Zeitpunkt, als die Hertha noch Bundesliga spielte. Durch den Abstieg musste der ehemalige Kieler ungewollt eine weitere Saison zweite Liga spielen. Im kommenden Jahr soll das anders sein.