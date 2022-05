Beck nach Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim bedient sich zur kommenden Saison in der Regionalliga Südwest. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt Adrian Beck ablösefrei vom SSV Ulm an die Brenz. In Heidenheim unterzeichnet der offensive Mittelfeldspieler ein bis 2025 datiertes Arbeitspapier.

Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sandwald freut sich auf den Neuzugang: „Adrian Beck passt perfekt zu unserem Weg, auf entwicklungsfähige, hungrige Spieler zu setzen.“ In Ulm gelangen dem 24-Jährigen in der laufenden Spielzeit bislang elf Tore und vier Assists in 31 Einsätzen.