Real-Verbleib: Die Chancen von Joselu & Kepa

Statt galaktisch einzukaufen, hat sich Real Madrid in Tor und Sturm mit zwei Leihprofis beholfen. Torjäger Joselu (33) soll mithelfen, den Abgang von Karim Benzema (36) zu kompensieren, während Kepa Arrizabalaga den seit August am Kreuzband verletzten Thibaut Courtois (31) zwischen den Pfosten ersetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bleibt das Leih-Duo über die Saison hinaus? Einem Bericht der ‚as‘ zufolge sind die Vorzeichen höchst unterschiedlich. Joselu, regulär bei Espanyol Barcelona unter Vertrag, kann dank einer Kaufoption für gerade einmal 1,5 Millionen Euro fest unter Vertrag genommen werden. Ein Betrag, der einem Weltklub wie Real nicht wehtut – angesichts von bereits acht Saisontoren umso weniger.

Lese-Tipp

Chelsea: Der Preis für Gallagher

Bei Joselu schlägt das Pendel deshalb klar Richtung Verbleib aus, alles andere würde unter diesen Umständen auch verwundern. Anders verhält es sich bei Torwart Kepa. Der 29-Jährige musste seinen Platz aufgrund einer Adduktorenverletzung wochenlang an die Nummer drei Andrey Lunin (24) abtreten. Der Ukrainer nutzte seine Chance und empfahl sich mit guten Leistungen für weitere Spielzeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kepa wiederum blieb in den vergangenen Monaten nicht fehlerfrei, würde zudem eine stattliche Ablöse kosten – verschenken will der FC Chelsea seinen 80-Millionen-Mann jedenfalls nicht. Real dürfte in Zukunft wieder auf Platzhirsch Courtois setzen und hätte mit Lunin eine Nummer zwei von gehobenem Format in der Hinterhand. Ein Kepa-Transfer wäre in dieser Gemengelage eigentlich überflüssig.