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Leipzig erreicht Harder-Angebot

Conrad Harder könnte RB Leipzig kurz vor Transferschluss noch verlassen. Ein Angebot liegt jetzt auf dem Tisch.

von David Hamza - Quelle: FT-Info
1 min.
Conrad Harder fasst sich an die eigene Nase @Maxppp

Lazio Rom bemüht sich um eine Verpflichtung von Conrad Harder (21). Nach FT-Informationen haben die Italiener ein Angebot für eine Leihe mit Kaufoption abgegeben. Interesse an Harder zeigen aber auch Leeds United und Galatasaray.

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RB Leipzig würde dem dänischen Mittelstürmer bei einer passenden Offerte keine Steine in den Weg legen, wenngleich die Sachsen einen sofortigen Kauf bevorzugen.

Harder war erst vor einem Jahr für 24 Millionen Euro von Sporting Lissabon in die Bundesliga gewechselt, konnte die hohen Erwartungen in seiner Debütsaison aber nicht erfüllen und erzielte in nur 920 Ligaminuten drei Tore. Mit dem Ex-Leipziger Christopher Nkunku (28/AC Mailand) kommt zudem ein neuer Hochkaräter für die Offensive.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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