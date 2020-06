Subasic verlässt Monaco

Nach acht Jahren bei der AS Monaco wird Danijel Subasic das Fürstentum verlassen. Der französische Erstligist verkündet, dass der auslaufende Vertrag des Torhüters nicht noch einmal verlängert wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der kroatische Vizeweltmeister hatte seinen Stammplatz im Tor der Monegassen in der mittlerweile abgebrochenen Ligue 1-Saison an Benjamin Lecomte verloren. In einem offiziellen Klub-Statement wird Subasic als „einer der besten Torhüter der Klubgeschichte“ bezeichnet.