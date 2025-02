Bayer ernennt neuen Fußball-Direktor

Bayer Leverkusen befördert Tim Falkenberg zum Direktor Fußball. Das gibt der amtierende Doublesieger offiziell bekannt. „Kim Falkenberg hat in den zurückliegenden Jahren die nachhaltige Entwicklung von Bayer 04 entscheidend mitgestaltet. Die Qualität unseres aktuellen Kaders beruht auch auf seiner Arbeit und der seiner Mitarbeiter, die Kim auf motivierende, effektive und umsichtige Art lenkt. Er ist ein wichtiger Teil unseres starken Führungsteams und wir freuen uns, dass wir auf Kims sportliche Expertise bauen können“, lässt sich Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes zitieren.

Kim Falkenberg wird ab dem 1. März 2025 „Direktor Fußball“. Der 36-Jährige, seit 2018 im Verein und zuletzt als „Head of Recruitment“ tätig, bleibt weiterhin für Scouting und Kaderplanung zuständig und berichtet wie bisher an Geschäftsführer Sport Simon #Rolfes.… pic.twitter.com/nLaz3ifFzF — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) February 28, 2025

Falkenberg ist seit 2018 bei Bayer tätig und war zuvor als Head of Recruitment für das Scouting und die Kaderplanung verantwortlich. Diese Aufgaben wird er auch in seiner neuen Funktion wahrnehmen und dabei auch wie bisher direkt an Rolfes berichten. „Ich freue mich sehr darauf, unseren gemeinsamen Weg fortzusetzen mit dem Ziel, neue Erfolge zu erreichen und den Verein langfristig in der deutschen und europäischen Spitze zu etablieren“, so Falkenberg.