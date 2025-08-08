Menü Suche
Bayer-Quartett um Tillman fällt aus

von Lukas Weinstock - Quelle: bayer04.de
Tillman sitzt alleine in der Arena @Maxppp

Bayer Leverkusen wird aktuell vom Verletzungspech heimgesucht. Auf der vereinseigenen Website teilt der deutsche Vizemeister mit, dass Neuzugang Malik Tillman (23), Jonas Hofmann (33), Exequiel Palacios (26) und Arthur (22) das Testspiel gegen den FC Chelsea am morgigen Samstag verpassen.

Tillman, der an einer Faszienverletzung in der Wade laboriert, fällt zudem im DFB-Pokalspiel gegen Sonnenhof Großaspach (15. August) aus. Ob Hofmann, Palacios (beide Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel) und Arthur (Sprunggelenk) rechtzeitig für das erste Pflichtspiel fit werden, ist derzeit noch nicht abzusehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
