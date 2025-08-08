Bayer-Quartett um Tillman fällt aus

Bayer Leverkusen wird aktuell vom Verletzungspech heimgesucht. Auf der vereinseigenen Website teilt der deutsche Vizemeister mit, dass Neuzugang Malik Tillman (23), Jonas Hofmann (33), Exequiel Palacios (26) und Arthur (22) das Testspiel gegen den FC Chelsea am morgigen Samstag verpassen.

Tillman, der an einer Faszienverletzung in der Wade laboriert, fällt zudem im DFB-Pokalspiel gegen Sonnenhof Großaspach (15. August) aus. Ob Hofmann, Palacios (beide Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel) und Arthur (Sprunggelenk) rechtzeitig für das erste Pflichtspiel fit werden, ist derzeit noch nicht abzusehen.