Neue Angriffspower: Fortuna verpflichtet Jastrzembski

Dennis Jastrzembski kehrt in den deutschen Profifußball zurück. Der 23-jährige Flügelstürmer wechselt vom polnischen Erstligisten Slask Wroclaw zu Fortuna Düsseldorf. Zu vertraglichen Angelegenheiten macht der Zweitligist keine Angaben.

Der Linksfuß wurde in der Jugend von Hertha BSC ausgebildet und entwickelte sich über Leihgeschäfte zum SC Paderborn und zu Waldhof Mannheim zum Profi. In Polen spielte der Angreifer eineinhalb Jahre für Slask Wroclaw und lief in 50 Pflichtspielen auf.