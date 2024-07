Ipswich verpflichtet City-Talent

Premier League-Aufsteiger Ipswich Town hat die Verpflichtung von Sturm-Juwel Liam Delap von Manchester City bekanntgegeben. Über die Ablöse vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Der 21-Jährige erhält einen Vertrag bis 2029. „Ich bin wirklich erfreut“, so Delap, „ich habe so viel Gutes über die Stimmung rund um den Verein gehört und darüber, wie die Spieler und der Stab arbeiten. Genau deshalb freue ich mich, hier zu sein.“

Trainer Kieran McKenna freut sich über seinen Neuzugang: „Wir glauben, dass er ein Spieler mit den Qualitäten ist, um der Mannschaft in dieser Saison zu helfen, aber auch um für viele Jahre ein wichtiger Spieler für den Verein zu sein.“ In der abgelaufenen Saison war Delap an Hull City in die Championship verliehen. Dort sammelte der Youngster in 31 Ligaspielen zehn Scorer (acht Tore, zwei Vorlagen).