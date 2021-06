Hertha: Neuer Anlauf bei Radonjic

Hertha BSC hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, auch in der neuen Saison auf Nemanja Radonjic zählen zu können. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge führen die Berliner derzeit erneut Gespräche mit Olympique Marseille über einen Transfer des 25-jährigen Serben.

Nach dem Saisonende hatte die Hertha die Möglichkeit, Radonjic per Kaufoption für zwölf Millionen Euro an der Spree zu halten. Der Bundesligist entschied sich aber dagegen und will nun den Preis drücken. In Marseille steht der Linksaußen noch bis 2023 unter Vertrag.