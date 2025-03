Grillitsch wie Mourinho: „Wollte Hoffenheim nie verlassen“

Florian Grillitsch zieht es in Bezug auf die TSG Hoffenheim vor, zu schweigen. Gegenüber der ‚Kleinen Zeitung‘ sagt der 29-Jährige, der seit dem Winter auf Leihbasis bei Real Valladolid spielt, über seine Ausbootung: „Was soll ich dazu sagen? Ein großer Trainer (gemeint ist José Mourinho; Anm. d. Red.) hat einmal gesagt: 'If I speak, I’m in big trouble.' Also werde ich nichts dazu sagen. Ich wollte Hoffenheim nie verlassen. Jetzt ist es halt so gekommen.“ Vertraglich ist der Österreicher noch bis 2026 an die TSG gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich bin jetzt einmal ausgeliehen. Im Sommer werden wir weitersehen“, so Grillitsch zu seiner Zukunft. Sollte Christian Ilzer über die Saison hinaus Trainer in Sinsheim bleiben, scheint eine Rückkehr ausgeschlossen. Der 47-Jährige war Mitte November nach Hoffenheim gekommen und hatte seinen Landsmann kein einziges Mal in den Kader berufen.