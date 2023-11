Nach Gewalt-Eklat: Sahko verlässt Montpellier

Mamadou Sakho und der HSC Montpellier gehen getrennte Wege. Der 33-Jährige hat seinen Abschied mit sofortiger Wirkung via Instagram mitgeteilt. Der Innenverteidiger schreibt: „Aufgrund des Vorfalls, der sich letzte Woche im Trainingszentrum ereignet hat und für den ich keine Verantwortung übernehme, habe ich mich an diesem Tag, dem 02.11.2023, dazu entschlossen, meine Zusammenarbeit mit dem Montpellier Hérault Sport Club zu beenden.“

Hintergrund des Konflikts ist eine handfeste Meinungsverschiedenheit mit Cheftrainer Michel Der Zakarian. Medienberichten zufolge gerieten Sakho und Der Zakarian im Training heftig aneinander. Nach einem Disput auf dem Trainingsplatz ging der Abwehrspieler seinen Coach demnach in der Kabine hart an. Er soll den Übungsleiter am Kragen gepackt und zu Boden geworfen haben. Nun hat der ehemalige Liverpool-Profi selbst die Konsequenzen gezogen. Sakho war 2021 von Crystal Palace nach Frankreich gewechselt. In der aktuellen Saison war der Linksfuß nicht mehr erste Wahl und absolvierte nur sechs Einsatzminuten.