Rekordtransfer: Augsburg vor Pepi-Coup

Eigentlich standen bei Ricardo Pepi alle Zeichen auf Wechsel zum VfL Wolfsburg. Die Verhandlungen waren längst in die finale Phase eingebogen, mit dem Spieler selbst waren sich die Wölfe offenbar längst einig. Nun grätscht der FC Augsburg spektakulär dazwischen.

Wie das Onlineportal ‚90min.com‘ berichtet, ist der Wechsel zu den Fuggerstädtern durch. Der italienische Transfermarktinsider Fabrizio Romano ergänzt, dass sich der FCA in der Winterpause einen neuen Vereinsrekord gönnt.

Bisheriger Transferrekord verdoppelt

Demnach werden 20 Millionen Euro plus erfolgsabhängigen Prämien fällig. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 2016, als für Martin Hinteregger (29) 10,5 Millionen Euro an RB Salzburg geflossen waren, wird damit pulverisiert.

Der 18-jährige Mittelstürmer vom MLS-Klub FC Dallas ist bereits mit seinem Berater in München gelandet. Am heutigen Sonntag steht der Medizincheck an. Im Anschluss soll Pepi einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Die Schwaben stechen mit dem Transfercoup nicht nur die Wölfe aus. Auch dem FC Bayern sowie Ajax Amsterdam wurde zuvor Interesse nachgesagt.