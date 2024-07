Thiago hängt die Schuhe an den Nagel

Thiago Alcántara beendet seine Laufbahn als aktiver Profifußballer. Das vermeldet Fabrizio Romano. Die Entscheidung des 33-Jährigen sei definitiv gefallen, eine offizielle Bestätigung von Seiten des Spielers steht zur Stunde aber noch aus.

Thiagos Vertrag beim FC Liverpool lief Ende Juni aus. Vor seiner Zeit an der Anfield Road war der spanische Mittelfeldmann für den FC Bayern und den FC Barcelona am Ball. Immer wieder hatte Thiago mit Verletzungen zu kämpfen, in der abgelaufenen Saison kam er wegen Hüft- und Muskelbeschwerden nur zu einem Kurzeinsatz.