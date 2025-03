Nach ersten Gesprächen: Der Eintracht-Plan mit Toppmöller

Eintracht Frankfurt könnte Dino Toppmöller in den kommenden Wochen mit einem neuen Vertrag ausstatten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kam es bereits Ende Februar zu einem ersten Austausch zwischen dem Trainer und Sportvorstand Markus Krösche. Dabei soll es vor allem um sportliche Inhalte gegangen sein, ein weiteres Gespräch in der Länderspielpause Mitte März könnte dann auch in Sachen Vertragsverlängerung für Klarheit sorgen.

Toppmöllers Vertrag läuft aktuell bis 2026, dem Bericht zufolge könnte das neue Arbeitspapier bis 2028 gültig sein und dem Coach eine Gehaltserhöhung bescheren. Mit der SGE steht der 44-Jährige aktuell trotz kleinerer Formdelle auf Rang drei der Bundesliga und steuert auf eine Teilnahme an der Champions League zu.