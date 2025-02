Saints holen Ex-Bundesliga-Chefscout Spors an Bord

Der FC Southampton hat einen deutschen Manager verpflichtet. Wie das Tabellenschlusslicht der Premier League offiziell mitteilt, wird ab sofort Johannes Spors als Technischer Direktor die sportlichen Geschicke leiten. Vor seinem Wechsel zu den Saints war der 46-Jährige für die 777-Group als globaler Sportdirektor unterwegs, die unter anderem den FC Genua und Standard Lüttich im Portfolio hat. In Deutschland war Spors für den Hamburger SV, RB Leipzig und der TSG Hoffenheim als Chefscout respektive Leiter der Scouting-Abteilung tätig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spors sagt: „Ich freue mich, endlich meine Arbeit in Southampton aufzunehmen. Die Saints sind ein Verein mit einer großartigen Geschichte und einem großen Engagement für die Entwicklung von Spielern, nicht nur in der Akademie, sondern auch auf Ebene der ersten Mannschaft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team in Staplewood, um eine Strategie zu entwickeln, die zum Erfolg auf dem Spielfeld beiträgt.“