Bayern trifft harte Tel-Entscheidung

Offensiv-Juwel Mathys Tel muss sich eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen abschminken. Der Stürmer fehlt im mittlerweile aktualisierten Aufgebot von Gastgeber Frankreich. Laut ‚Le Parisien‘ hat der FC Bayern dem 19-Jährigen die Freigabe verweigert.

Das olympische Fußballturnier steigt in diesem Jahr vom 24. Juli bis zum 9. August. Tel hätte also große Teile der Vorbereitung verpasst. Thierry Henry hatte den Youngster noch in Frankreichs vorläufigen Kader berufen, Bayerns neuer Cheftrainer Vincent Kompany soll nun allerdings von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht haben.