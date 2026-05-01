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Premier League

Salah & Robertson im Doppelpack?

von Julian Jasch - Quelle: A Spor
1 min.
Mohamed Salah im Liverpool-Trikot @Maxppp

Fenerbahce hat es angeblich nicht nur auf eine Zusammenarbeit mit Linksverteidiger Andrew Robertson (32) abgesehen. Der türkische Sportsender ‚A Spor‘ berichtet von zwei Sondierungsgesprächen zwischen dem Istanbuler Spitzenverein und Liverpool-Star Mohamed Salah (33). Aufgrund der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen sei der Kontakt aber zunächst auf Eis gelegt.

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Salah und Robertson werden den Reds im Sommer ablösefrei den Rücken kehren. Dem Ägypter sollen Anfragen aus der MLS, Saudi-Arabien und Europa vorliegen, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Robertson ist sich dagegen grundsätzlich mit Tottenham Hotspur einig, aufgrund des drohenden Abstiegs befinden sich aber auch andere Vereine in Lauerstellung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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