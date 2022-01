Freiburg an Mercier dran

Nachwuchstalent Kevin Mercier vom OSC Lille ist in das Visier eines Bundesligisten sowie zweier italienischer Vereine geraten. Wie FT aus Frankreich erfuhr, sind der SC Freiburg, Atalanta Bergamo und der AC Mailand an dem Innenverteidiger interessiert. Vertraglich ist der 17-Jährige nur noch bis zum Sommer an die Nordfranzosen gebunden.

Derzeit spielt Mercier in der U19-Mannschaft von Lille und wartet auf sein Profidebüt unter Coach Jocelyn Gourvennec. LOSC hat dem französischen Jugendnationalspieler bislang keine adäquate Perspektive für die kommenden Jahre aufgezeigt, weshalb unter anderem die Breisgauer auf den Abwehrmann aufmerksam geworden sind.