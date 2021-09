Nzonzi vor Katar-Wechsel

Steven Nzonzi wird der AS Rom in Kürze den Rücken kehren. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, steht der 32-jährige Weltmeister von 2018 unmittelbar vor einem Wechsel nach Katar zum Al-Rayyan SC. In dem Wüstenstaat schließt das Transferfenster erst am 30. September.

In Rom spielt Nzonzi schon seit längerer Zeit keine Rolle mehr. Die vergangenen zwei Jahre absolvierte er auf Leihbasis bei Galatasaray sowie Stade Rennes. Sein Vertrag bei den Giallorossi läuft am Ende der Saison aus. Al-Rayyan sorgte erst kürzlich für Aufsehen, als man James Rodríguez vom FC Everton verpflichtete.