BVB-Abschied? So plant Can

Emre Can könnte Borussia Dortmund langfristig erhalten bleiben. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge möchte der BVB die Zusammenarbeit mit dem 29-Jährigen gerne verlängern und auch der Nationalspieler selbst kann sich einen Verbleib vorstellen.

Dessen ungeachtet ist eine Verlängerung offenbar nicht in Stein gemeißelt. Wie die Tageszeitung berichtet, hängt eine Ausdehnung der Zusammenarbeit auch von der Vertragslänge ab. Einen Vier- oder Fünfjahresvertrag wolle der amtierende Vizemeister seinem Abräumer nicht anbieten. Möglich sei, dass am Ende ein neuer Kontrakt über zwei oder drei Jahre unterzeichnet wird.

Für eine weitere Zusammenarbeit müsse Can allerdings wohl auch auf Gehalt verzichten. Ähnlich erging es bereits Marco Reus (34) und Mats Hummels (34). Einen ablösefreien Abgang im Sommer 2024 will der BVB unbedingt vermeiden, berichteten die ‚Ruhr Nachrichten‘ bereits in der vergangenen Woche.