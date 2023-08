Medizincheck: Scott nach Hannover

Christopher Scott kehrt nach Deutschland zurück. Wie ‚Sky‘ vermeldet, wird der Wechsel des offensiven Mittelfeldspielers zu Hannover 96 in Kürze offiziell. Scott soll noch heute den Medizincheck beim Zweitligisten absolvieren und anschließend einen Leihvertrag bis zum Saisonende unterschreiben. Hannover sichert sich zudem eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro.

Der 21-Jährige wechselte im vergangenen Sommer für 1,4 Millionen Euro vom FC Bayern zu Royal Antwerpen. Ausgebildet wurde der gebürtige Kölner bei Bayer Leverkusen, 2020 schloss er sich der U19 des FC Bayern an. Für Antwerpen stand der deutsche U20-Nationalspieler in der vergangenen Saison in 18 Ligaspielen auf dem Platz, in denen er ein Tor erzielte und ein weiteres vorbereitete.