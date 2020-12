Zu gut für Dänemark: Francis weckt Bundesliga-Interesse

Abu Francis ist ein Kandidat in der Bundesliga. Nach FT-Informationen haben mehrere deutsche Klubs den 19-jährigen Offensivmann vom FC Nordsjaelland auf dem Zettel. Sollte sich seine Entwicklung in den kommenden Monaten so fortsetzen wie bislang, könnte es Francis zur Saison 2021/22 ins deutsche Oberhaus verschlagen.

In der Offensive kann der schnelle und trickreiche Rechtsfuß nahezu jede Position bekleiden. Aufgrund seiner Wendigkeit fühlt sich Francis vor allem auf den Außenbahnen sehr wohl. Weil er mit 1,82 Meter Körpergröße zudem über die nötige Wucht verfügt, kann er auch in der Spitze agieren.

2019 war Francis aus der bekannten ghanaischen Talentschmiede Right to Dream nach Nordsjaelland gewechselt. Dort hat sich der Youngster inzwischen zum Leistungsträger entwickelt. Sieben direkte Torbeteiligungen in 13 Partien sind eine gute Quote. Und das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Experten sind der Meinung, dass Francis so langsam über die dänische Liga hinauswächst. Die Bundesliga könnte der nächste Schritt sein.