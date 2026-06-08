Wolfsburg befürchtet Transferprobleme

Der VfL Wolfsburg strebt in der kommenden Saison den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga an, muss dafür aber noch einige Mühen in den neuen Kader stecken. Dieter Hecking, der von der Trainerbank ins Büro des Sportgeschäftsführers gewechselt ist, dämpft gegenüber dem ‚kicker‘ die Erwartungen: „Wir wissen, dass wir Favorit sind, aber erst müssen wir uns auf den Weg machen. Die Vorbereitung wird kompliziert. Es gibt Spieler, die wir halten wollen, Spieler, die weg und woanders neu starten sollen und neue Spieler. Wir müssen jetzt ins Arbeiten kommen und einen Kader bauen, mit dem wir guten Fußball spielen können.“

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Mit Elvis Rexhbecaj (28/FC Augsburg) und Fraser Hornby (26/Darmstadt 98) sind zwei Zugänge bereits fix. Weitere zweitligaerfahrene Spieler sollen folgen. Ganz oben auf der Liste: Hauke Wahl (32/FC St. Pauli) und Robert Glatzel (32/Hamburger SV). Diese dürften teuer werden. Hecking stellt jedoch klar: „Die finanzielle Vernunft werden wir nicht außer Acht lassen, wir zahlen keine Mondpreise.“ Daher rückt auch die eigentlich geplante Verpflichtung von Fabian Reese (28/Hertha BSC) in weite Ferne. Das Paket aus Ablöse und Gehalt könnte zu groß sein für den Flügelspieler, der ohnehin lieber ins Oberhaus wechseln würde.