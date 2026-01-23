Menü Suche
Como bedient sich bei Barça

von Daniel del Federico - Quelle: Fabrizio Romano
Andrés Cuenca im Einsatz für Spanien @Maxppp

Como 1907 steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Andrés Cuenca vom FC Barcelona. Die beiden Vereine haben laut Fabrizio Romano eine mündliche Einigung über den Transfer des 19-Jährigen erzielt. Die Katalanen sichern sich im Zuge des Deals eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 20 Prozent.

Cuenca wird das Team von Cesc Fàbregas allerdings nicht sofort verstärken. Die Italiener planen, den Neuzugang direkt wieder zu verleihen, damit er erste Profi-Erfahrung sammeln kann. Der Innenverteidiger kam bisher ausschließlich für Barças zweites Team zum Einsatz.

