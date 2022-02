Hannover: Neuer Vertrag für Hult

Niklas Hult (32) wird wohl über das Saisonende hinaus bei Hannover 96 bleiben. Nach Informationen der ‚Bild‘ arbeitet der Zweitligist an einer Verlängerung des auslaufenden Vertrags. Verhandlungen mit Hult-Berater Hasan Cetinkaya sollen schon stattgefunden haben.

Der schwedische Linksverteidiger, 2020 von AEK Athen gekommen, hat in dieser Saison 24 Pflichtspiele für 96 bestritten. Sportchef Marcus Mann sagt: „Wir sind mit Niki sehr zufrieden. Es freut mich, dass er sich für seinen Einsatz, den er Woche für Woche zeigt, jetzt gegen Kiel belohnt hat. Wir wissen, was wir an ihm haben.“ Gegen Kiel schoss Hult am Freitag das Tor zum 2:0-Endstand.