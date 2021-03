St. Pauli: Flach wechselt in die MLS

Leon Flach (20) verlässt den FC St. Pauli und wechselt nach Übersee zu Philadelphia Union. Über die Vertragslänge macht der US-amerikanische Erstligist keine Angaben. Der zuvor bis 2022 gültige Kontrakt des Mittelfeldspielers wurde im Einvernehmen mit den Hamburgern aufgelöst.

Flach ist glücklich über den Wechsel: „Ich werde die tolle Zeit bei St. Pauli nie vergessen und bedanke mich bei allen, die Teil auf diesem Weg waren. Nun möchte ich aber unbedingt die Herausforderung bei Philadelphia Union wahrnehmen, da es eine großartige Möglichkeit für mich ist.“

Leon Flach is Philly



Philadelphia Union have signed 20 year old Midfielder Leon Flach from @fcstpauli.



Welcome to Philly, Leon!