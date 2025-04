Herthas Plan mit Reese

Hertha BSC möchte mit mehreren Maßnahmen für einen längeren Verbleib von Leistungsträger Fabian Reese sorgen. Laut ‚Sport Bild‘ wollen die Verantwortlichen der Alten Dame das bis 2028 datierte Arbeitspapier verlängern und mit einer weiteren Gehaltserhöhung kombinieren. Dazu soll die aktuell verankerte Ausstiegsklausel von zehn Millionen Euro entweder gestrichen oder sogar noch erhöht werden. Hoffnungen auf einen Verbleib setzt der Hauptstadtklub in die gute Beziehung von Reese zu Trainer Stefan Leitl. Dazu könnte ein weiteres Hertha-Jahr von Toptalent Ibrahim Maza (19) Reese überzeugen zu bleiben.

Dem 27-jährigen Offensivspieler winkt jedoch auch der Sprung in die Bundesliga. Zahlreiche Klubs haben mittlerweile die Fühler ausgestreckt und locken mit Erstligafußball. Reese war 2023 ablösefrei von Holstein Kiel zur Hertha gewechselt. Seitdem war der Dribbler in 49 Pflichtspielen an 38 Treffern direkt beteiligt. Nach einem längerfristigen Ausfall aufgrund einer Sprunggelenksverletzung konnte der Rechtsfuß der Hertha in dieser Saison erst zum Start der Rückrunde richtig mitwirken. Die Bilanz seitdem: Sieben Tore und ein Assist in 13 Ligaspielen.