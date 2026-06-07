Köln vor Transfer-Coup

Der 1. FC Köln steht vor einer Einigung im Poker um Jahmai Simpson-Pusey. Wie der ‚Express‘ berichtet, bahnt sich ein Kompromiss mit Manchester City über die Zukunft des Leihspielers an. Die Domstädter besitzen zwar eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro für den 20-Jährigen, das ist dem Klub jedoch zu viel, vor allem nach dem vorerst gescheiterten Verkauf von Said El Mala (19).

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Stattdessen will man sich mit den Skyblues auf eine niedrigere Ablöse für den Innenverteidiger einigen, der gerne in Köln bleiben würde und noch bis 2027 bei Manchester unter Vertrag steht. Falls das nicht gelingt, steht laut ‚Express‘ ein weiteres Leihjahr zur Debatte.