HSV: Der Stand bei Walter

Der Hamburger SV will in puncto Trainer-Situation offenbar Klarheit schaffen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist am heutigen Freitag ein Statement zu erwarten, in dem Tim Walters Verbleib als Cheftrainer zum Ende der Hinrunde noch einmal bestätigt werden soll.

Inzwischen ist durchgesickert, dass der 48-Jährige im Amt bleiben soll und das Vertrauen für einen weiteren Anlauf auf die Bundesliga hat. Sportvorstand Jonas Boldt und Direktor Profifußball Klaus Costa unterstützen ihren Übungsleiter, wollen sich laut ‚Bild‘ aber künftig stärker in die Trainer-Themen einbringen.