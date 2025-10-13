Menü Suche
Kommentar 199
WM-Qualifikation Europa

DFB gegen Nordirland: Auf diese Elf baut Nagelsmann

Um 20:45 Uhr wird in Belfast die Partie zwischen Nordirland und Deutschland angepfiffen. Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt dabei auf bewährtes Personal.

von Dominik Schneider
1 min.
Julian Nagelsmann könnte bei der kommenden Kadernominierung für einige Überraschungen sorgen. @Maxppp
Nordirland Deutschland

In Gruppe A der europäischen WM-Qualifikation geht es eng zu. Nach drei Spielen steht Deutschland zwar auf Rang eins, allerdings folgen Nordirland und die Slowakei punktgleich mit sechs Zählern. Nur das bessere Torverhältnis sorgt dafür, dass die DFB-Elf von der Spitze grüßt. Heute Abend gilt es, sich von den Nordiren auch punktetechnisch abzusetzen.

Dabei setzt Julian Nagelsmann weiter auf vertraute Gesichter. Im Vergleich zum 4:0-Erfolg gegen Luxemburg vom Freitag gibt es keine Wechsel. Der Bundestrainer schenkt derselben Elf erneut das Vertrauen.

Die DFB-Elf:

DFB-Team
Mit dieser 1️⃣1️⃣ starten wir gegen Nordirland! ❤️‍🔥

#dfbteam #NIRGER | 📷️ DFB/Thomas Böcker
Baumann - Kimmich ©, Tah, Schlotterbeck, Raum - Pavlovic, Goretzka - Adeyemi, Gnabry, Wirtz - Woltemade

veröffentlicht am - Aktualisiert am
WM-Qualifikation Europa
Deutschland

