DFB gegen Nordirland: Auf diese Elf baut Nagelsmann

In Gruppe A der europäischen WM-Qualifikation geht es eng zu. Nach drei Spielen steht Deutschland zwar auf Rang eins, allerdings folgen Nordirland und die Slowakei punktgleich mit sechs Zählern. Nur das bessere Torverhältnis sorgt dafür, dass die DFB-Elf von der Spitze grüßt. Heute Abend gilt es, sich von den Nordiren auch punktetechnisch abzusetzen.

Dabei setzt Julian Nagelsmann weiter auf vertraute Gesichter. Im Vergleich zum 4:0-Erfolg gegen Luxemburg vom Freitag gibt es keine Wechsel. Der Bundestrainer schenkt derselben Elf erneut das Vertrauen.

Die DFB-Elf:

Baumann - Kimmich ©, Tah, Schlotterbeck, Raum - Pavlovic, Goretzka - Adeyemi, Gnabry, Wirtz - Woltemade