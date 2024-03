Blind über Bayern-Zeit: „Keine faire Chance bekommen“

Daley Blind blickt auf seine Zeit beim FC Bayern mit gemischten Gefühlen zurück. Gegenüber ‚ran‘ sagt der mittlerweile für den FC Girona spielende Defensivallrounder: „Ich war nur sechs Monate bei Bayern und es war schwierig, eine faire Chance zu bekommen. Ich habe meine Rolle akzeptiert, weil ich nur so kurz dort war. Ich war nicht überrascht, dass es nicht weiterging. Das war okay für mich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch will der 34-jährige Niederländer, der beim spanischen Überraschungsteam (Platz drei) wieder aufblüht, die Zeit an der Säbener Straße nicht missen. „Trotz allem war es eine großartige Erfahrung, auch wenn ich vielleicht nicht so viel gespielt habe. Man muss ehrlich sein: Ich habe nicht so viel gespielt, um wirklich zu zeigen, was ich kann. Das war ihre Entscheidung und meine Aufgabe, diese Rolle zu akzeptieren. Und das habe ich getan. Ich habe in jedem Training mein Bestes gegeben, um dem Team zu helfen. Am Ende war es eine gute Erfahrung“, so Blind.