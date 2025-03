Einer steht schon fest: Real arbeitet an Transfer-Dreierpack

Für die Offensive hat Real Madrid in den kommenden Jahren ausgesorgt. Das gilt jedoch nicht für die anderen Mannschaftsteile, wo Akteure wie Luka Modric (39), David Alaba (32), Antonio Rüdiger (32) oder Dani Carvajal (33) schon im höheren Fußballeralter angekommen sind.

Deshalb wollen die Königlichen im Anschluss an die Saison den Kader weiter verjüngen. Drei mögliche Neuzugänge wurden diesbezüglich offenbar ausfindig gemacht. Wie die ‚as‘ berichtet, plant Real mit den Verpflichtungen von Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold (26/FC Liverpool), Sechser Martín Zubimendi (26/Real Sociedad) und Innenverteidiger Dean Huijsen (19/AFC Bournemouth).

Während Alexander-Arnolds ablösefreier Wechsel nach Madrid zu „99 Prozent“ durch sei, muss man sich bei den anderen beiden Kandidaten ordentlich strecken. Zubimendi soll sich bereits zu einem Engagement beim FC Arsenal entschieden haben, zudem sind die festgeschriebenen 60 Millionen Euro den Galaktischen eigentlich zu viel. Dennoch hofft Real, den Spanier von einer Zusammenarbeit zu überzeugen.

Zwei Spanier für Real?

Gleiches gilt für Huijsen, der dieser Tage erstmals für die spanische A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Aufgrund seiner überragenden Debütsaison in der Premier League sind diverse Topklubs am gebürtigen Niederländer dran, der in seinem bis 2030 datierten Kontrakt ebenfalls eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen verankert hat. Laut der spanischen Sportzeitung wollen die Blancos den Preis noch ein wenig drücken. Findet Vereinspräsident Florentino Pérez die richtigen Argumente, um alle drei Transfers abzuwickeln?