Gladbach plant nächste Reitz-Verlängerung

Borussia Mönchengladbach will Rocco Reitz zeitnah mit einem neuen Vertrag belohnen. Obwohl der 21-jährige Mittelfeldspieler erst im September bis 2026 verlängert hat, soll ihm seine Leistungsexplosion in der Hinrunde einen neuen Kontrakt bescheren, berichtet die ‚Sport Bild‘. Das nächste Arbeitspapier wäre der Sportzeitung zufolge bis 2028 datiert.

Zudem wolle man das Gehalt des Profis auf das Niveau der Stammspieler korrigieren. Künftig dürfte Reitz dann zwei Millionen Euro pro Saison kassieren. Wettbewerbsübergreifend stand Reitz in 21 Pflichtspielen in der laufenden Saison auf dem Platz. In der Bundesliga steuerte er vier Tore und zwei Assists in 19 Partien bei.