Xavis „erste Kontroverse“ | „Ibra-Vlahovic-Show“

1:0-Zittersieg für Xavi

„Debüt mit Sieg“, fasst die ‚Sport‘ den langersehnten ersten Auftritt von Xavi auf Barça-Trainerbank nüchtern zusammen. Nach einer ausbaufähigen Leistung seiner Mannschaft und einer aufreibenden Nervenschlecht bis zum Schlusspfiff überwiegt beim 41-Jährigen die Erleichterung. Espanyol „scheiterte mit zwei Schüssen am Pfosten“, außerdem erzielten die Katalanen den einzigen Treffer im Stadtderby durch „einen umstrittenen Strafstoß“ von Memphis Depay, merkt die ‚as‘ an. „Erster Triumph, erste Kontroverse“, titelt die spanische Sportzeitung dementsprechend.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unzufriedenheit bei Mount

Platz eins in der Premier League und die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale in der Champions League geschafft – für die Blues und Thomas Tuchel läuft in dieser Saison alles nach Plan. Ein 3:0-Auswärtserfolg bei Leicester City unterstrich erneut die hervorragende Verfassung der Londoner. Nur ein Akteur scheint mit der Situation gar nicht glücklich zu sein. Der ‚Daily Star‘ berichtet, dass Mason Mount frustriert über seine Rolle als Rotationsspieler ist und sich vom deutschen Trainer nicht ordentlich behandelt fühlt. Nur dreimal stand der 22-Jährige in der Liga bislang über 90 Minuten auf dem Feld.

Vlahovic siegt gegen Ibrahimovic

Zwölf Spiele war der AC Mailand in der Serie A unbesiegt, bis die Reise nach Florenz auf dem Programm stand. Ein spektakulärer 4:3-Erfolg der Lilien fügte der Mannschaft von Stefano Pioli die erste Niederlage zu. Milan wurde „verletzt“, fällt die ‚Gazzetta dello Sport‘ ein hartes Urteil. Die ‚Quotidiano Sportivo‘ blickt vor allem auf die beiden Hauptdarsteller des Abends und schreibt von einer „neuen Ibra-Vlahovic-Show“. Sowohl Dusan Vlahovic als auch Zlatan Ibrahimovic steuerten bei dem offenen Schlagabtausch jeweils zwei Treffer bei. Letztendlich wurden allerdings die Rossoneri „lila gefärbt“, so der ‚Corriere dello Sport‘.