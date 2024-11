Chelsea: Der Plan mit Nkunku

Der FC Chelsea hat für das Wintertransferfenster keine Absichten, den offensiven Mittelfeldspieler Christopher Nkunku (27) abzugeben. Auf der Pressekonferenz vor dem Conference League-Duell beim FC Heidenheim sagte Trainer Enzo Maresca: „Der Plan ist, ihn zu behalten. Auf jeden Fall.“

In der laufenden Saison setzt der italienische Trainer bislang wenig auf Nkunku. In der Premier League reicht es für den 27-Jährigen nur für Kurzeinsätze. Die wenigen Einsatzminuten sind für den französischen Nationalspieler nicht zufriedenstellend. Zuletzt wurde Nkunku unter anderem mit einer Bundesliga-Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.