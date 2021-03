United: Dalot hat noch Hoffnung

Außenverteidiger Diogo Dalot hat offenbar eine Zukunft bei Manchester United. Laut den ‚Manchester Evening News‘ spielt der aktuell an den AC Mailand verliehene Portugiese in den Plänen von Ole Gunnar Solskjaer eine Rolle. Auf der Pressekonferenz zur anstehenden Europa League-Begegnung der beiden Teams ließ der Norweger verlauten: „Ich bin sehr zufrieden mit seiner Entwicklung in dieser Saison, er ist unser Spieler und ich freue mich darauf, ihn wieder dabei zu haben.“

Der 22-Jährige ist seit Saisonbeginn in der Europa League gesetzt und spielt seit dem Jahreswechsel auch in der Serie A sowie im italienischen Pokal regelmäßig über die volle Distanz. In Manchester warfen Dalot einige Verletzungen zurück und ermöglichten ihm nicht, sich sofort bei den Red Devils durchzusetzen. Ab Sommer bekommt er wahrscheinlich eine zweite Chance im Old Trafford.