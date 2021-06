Sextett an Bentaleb interessiert

Nabil Bentaleb hat trotz seiner wenig erfolgreichen Zeit beim FC Schalke 04 einige Optionen nach seinem Vertragsende in wenigen Wochen. Nach FT-Informationen beschäftigen sich zwei Klubs aus der Premier League, drei türkische Vereine und ein italienischer Klub mit der Verpflichtung des 26-jährigen Mittelfeldspielers. Auch in Katar besteht Interesse am algerischen Nationalspieler.

„Es gibt ein paar Anfragen von Vereinen. Ich schließe nichts aus. An sich würde ich aber sehr gerne weiterhin in Europa spielen“, bestätigte Bentaleb vor wenigen Tagen im Gespräch mit ‚Sport1‘. Derzeit hält sich der Noch-Schalker in Lille auf und arbeitet mit einem Privattrainer an seiner Fitness. Eine bevorzugte Liga habe er nicht und sei „offen für alles“. Nach fünf Jahren endet Bentalebs Vertrag bei den Königsblauen. Insgesamt absolvierte der Linksfuß 107 Pflichtspiele (19 Treffer, neun Assists) für S04.