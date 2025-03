FC Bayern: Palhinha reagiert auf Wechselgerüchte

João Palhinha (29) will sich beim FC Bayern behaupten. „Solche Gerüchte kümmern mich nicht sonderlich“, sagt der defensive Mittelfeldspieler laut ‚Sky‘ über die Spekulationen, er könnte München nach der Saison schon wieder hinter sich lassen. Palhinha weiter: „Ich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann: auf mich, auf meine Arbeit. Das Feedback des Trainerteams ist positiv. Sie pushen mich und ich gebe alles, was ich habe.“

Palhinha war im Sommer für 51 Millionen Euro vom FC Fulham gekommen, muss sich unter Bayern-Trainer Vincent Kompany aber mit der Rolle als Ergänzungsspieler begnügen. Der 33-fache portugiesische Nationalspieler meint: „Unsere Mannschaft besteht ja nicht nur aus elf Spielern, wir haben auf allen Positionen sehr viel Qualität – und können trotz der Verletzungen unsere Ziele in dieser Saison erreichen. Ich bin hier, um Titel zu gewinnen.“