BVB sucht neue Impulse: Neuzugang aus England?

Borussia Dortmund befindet sich in der Bundesliga seit Wochen im freien Fall. Lediglich die Möglichkeit auf ein Weiterkommen in der Champions League dient noch als Stimmungsaufheller. Trotzdem soll es im Sommer zu einem mächtigen Umbruch kommen. Zahlreiche Abgänge sollen Platz im Kader schaffen, um die Mannschaft mit frischen Impulsen zurück an die Ligaspitze zu führen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein möglicher Kandidat für einen solchen Impuls ist offenbar Yasin Ayari von Brighton & Hove Albion. Der BVB beobachtet den zentralen Mittelfeldspieler der Seagulls, berichtet der ‚Football Insider‘ aus England. Doch allein sind die Schwarz-Gelben mit ihrem Interesse am 21-jährigen schwedischen Nationalspieler nicht. Auch der AC Mailand soll ein Auge auf Ayari geworfen haben.

Beide Klubs erwägen einen Transfer des quirligen und zweikampfstarken Arbeiters. Allerdings ist der Rechtsfuß noch bis 2027 an Brighton gebunden. Dementsprechend sitzen die Südengländer am längeren Hebel und können eine Ablöse frei verhandeln. Wie hoch die Vorstellungen des Premier League-Vertreters sind, lässt das Nachrichtenportal offen. Billig wäre ein Transfer aller Voraussicht nach aber nicht.