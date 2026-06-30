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Premier League

Nächstes Xhaka-Angebot im Anflug

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
Granit Xhaka spielt wieder in der Premier League @Maxppp

Der FC Chelsea lässt im Werben um Granit Xhaka (32) nicht locker. ‚The Athletic‘ geht davon aus, dass die Blues zeitnah ein aufgebessertes Angebot für den Mittelfeldregisseur beim AFC Sunderland einreichen. Die jüngst offerierten 9,3 Millionen Euro reichten nicht aus, um den Ligarivalen von einem Deal zu überzeugen.

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Die Black Cats sollen Xhaka gar für unverkäuflich erklärt haben. Xhaka selbst hat Chelsea aber schon sein Ja-Wort gegeben. Insofern ist davon auszugehen, dass weitere Gespräche zwischen sämtlichen Beteiligten anstehen, bevor eine finale Entscheidung gefällt wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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