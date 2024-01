Simakala per Leihe zum FCK

Ba-Muaka Simakala wird in der Rückrunde für den 1. FC Kaiserslautern auflaufen. Wie die Roten Teufel mitteilen, wechselt der 26-Jährige per Leihe von Holstein Kiel in die Pfalz. In der laufenden Saison kam der Flügelstürmer auf 395 Minuten in elf Einsätzen für die Störche, in Kaiserslautern soll es nun mehr Spielzeit werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen freut sich auf die neue Option im Kader: „Chance ist in der Offensive variabel einsetzbar, das bietet unserem Spiel nach vorne mehr Flexibilität. Mit ihm bekommen wir im Kader Qualität und Torgefahr hinzu und können damit weiter den Konkurrenzkampf forcieren.“