Berater-Treffen: Bayer an Italien-Talent Viti interessiert

Was Innenverteidiger betrifft, bewies Simon Rolfes in den vergangenen Jahren den richtigen Riecher: Der Sportdirektor von Bayer Leverkusen machte Edmond Tapsoba (23), Odilon Kossounou (21) und Piero Hincapié (20) Teil der Werkself. Zusammen mit Jonathan Tah (26) verfügt Bayer somit über vier Innenverteidiger, die zumindest gehobenes Bundesliga-Niveau vorweisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für einen Klub wie Bayer 04 ist das eigentlich ein Spieler zu viel, weshalb sich Gerüchte um einen Verkauf eines Abwehrspielers halten. Befeuert werden diese nun noch durch einen Bericht aus Italien, laut dem sich die Leverkusener nach einem Talent für das Abwehrzentrum umschauen.

Treffen mit dem Berater

Laut dem TV-Sender ‚Sport Mediaset‘ zeigt die Werkself Interesse an Mattia Viti vom FC Empoli. Vor zwei Wochen habe es ein Treffen zwischen dem Berater des 20-jährigen Italieners und Bayer-Verantwortlichen gegeben. Es sei möglich, dass zeitnah ein Angebot aus Leverkusen bei Empoli eingeht. Dieses könne allerdings den Zweck haben, Vitis Marktwerkt und Wechselbereitschaft auszuloten.

Der italienische U21-Nationalspieler schaffte in der aktuellen Saison den Durchbruch bei den Profis des Serie A-Klubs und kam bislang in 20 Pflichtspielen zum Einsatz. Unumstrittener Stammspieler ist Viti aber nicht. Bis 2025 ist der Linksfuß noch an Empoli gebunden.