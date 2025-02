Vagnoman vor unsicherer Zukunft beim VfB?

Ob Josha Vagnoman in Kürze seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängert, ist mehr als fraglich. Die im November gestarteten Gespräche führten laut ‚Bild‘ bislang nicht zu einer Einigung. Von Seiten der Schwaben spürt man dem Bericht zufolge keinen großen Druck, das Arbeitspapier schnellstmöglich über 2026 hinaus auszudehnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vagnoman selbst sei zwar an einem verlängerten Engagement beim VfB interessiert, träume mittelfristig aber weiter von der Premier League. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zur Situation des 24-Jährigen gegenüber ‚Bild‘: „Josha ist ein sportlicher und menschlicher Eckpfeiler in unserer Mannschaft. Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren zusammen mit vielen anderen im Team sportlich hervorragend entwickelt. Insofern schließen unsere Zukunftsplanungen Josha immer fest mit ein.“