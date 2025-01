Aston Villa verpflichtet den Spanier Andrés García von UD Levante für die Kader-Breite in der Defensive. Über die Ablösemodalitäten macht der Champions League-Teilnehmer keine Angaben. In der zweiten spanischen Liga verpasste der 21-Jährige keine einzige Partie in der laufenden Saison.

