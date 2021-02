Coman: Langzeit-Ziel Premier League?

In der Nachbetrachtung wirkt Kingsley Comans Siegtor im Champions League-Finale gegen Paris St. Germain (1:0) wie ein Knotenlöser. Von Stagnation in Folge zu hoher Verletzungsanfälligkeit war zuvor häufig die Rede. Doch seit dem großen Triumph ist Coman weitgehend fit – und in der Form seines Lebens.

Unter den Flügelspielern beim FC Bayern ist der Franzose mittlerweile die Nummer eins. 17 Torbeteiligungen in 24 Partien stehen in der laufenden Saison zu Buche. Laut der ‚Sport Bild‘ soll deswegen der 2023 auslaufende Vertrag verlängert werden. Doch Coman zögert noch.

Ziel Premier League?

Dazu passt ein Bericht von ‚Sky Sports‘. Dem englischen TV-Sender zufolge will Coman zunächst seine Top-Form konservieren, auch ein Wechsel im Sommer sei kein heißes Thema. Dennoch denke der 24-Jährige darüber nach, seinen nächsten Karriereschritt in der englischen Premier League zu gehen. Zumal derzeit keine Gespräche mit den Bayern stattfänden.

Die beiden Manchester-Klubs City und United waren in der Vergangenheit immer wieder mal an Coman dran. Dass ihr Interesse abkühlt, ist angesichts der Entwicklung der vergangenen Monate kaum zu erwarten. Vorerst gilt aber: „Kingsley ist unverkäuflich.“ Diese Worte wählte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge im Dezember gegenüber dem ‚kicker‘.