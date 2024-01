Basic vor Lazio-Abschied

Mittelfeldspieler Toma Basic von Lazio Rom hat sich für einen Wechsel innerhalb der Serie A zur US Salernitana entschieden. Nach Informationen von ‚Gianluca Di Marzio‘ wird Basic am kommenden Dienstag Lazio in Richtung des Tabellenletzten der Serie A verlassen. Der kroatische Nationalspieler schlägt dabei Angebote aus der Bundesliga aus. Bei Lazio besitzt Basic noch einen bis 2026 gültigen Vertrag.

Basic war 2022 von Girondins Bordeaux für 7,1 Millionen Euro zu den Römern gewechselt. In der ewigen Stadt kommt der 27-Jährige nach 54 Serie A-Einsätzen in den vergangenen zwei Spielzeiten in der aktuellen Saison nicht in Fahrt und absolvierte keine einzige Partie. Ein Tapetenwechsel soll nun den erhofften Aufschwung in der Karriere bringen.